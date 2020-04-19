ممثل أميركي يخسر ساقه بسبب فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت زوجة الممثل ​نيك كورديرو​ انه تم بتر ساقه اليمنى نتيجة المضاعفات التي حصلت معه بعد اصابته بفيروس كورونا مرضه بسبب الفيروس. واضافت أن حالة كورديرو تطلبت استخدام مميعات الدم الي ازالت بعض الجلطات في ساقه، لكنها سببت مشاكل في ضغط الدم لديه وبنزيف في أمعائه. وتابعت إنها ليست متأكدة أن كان كورديرو سيتمكن من المشي مجددا، وذلك بسبب "مشاكل بتدفق الدم" في ساقه خصوصا ان وضعه تطلب وضعه على جهاز لغسيل الكلى، وأن الأمور بدأت باتخاذ الاتجاه الصحيح بعد ذلك، حتى باتت الحاجة لجراحة ملحة.

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