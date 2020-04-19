رواد فضاء عادوا إلى الأرض فعثروا على عالم مختلف كلياً والسبب فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 04:15 مساءً -

أكثر من 200 يوم مضى منذ أن بدأ كل منهم رحلته إلى الفضاء، الأمور أصبحت مختلفة. كلّ من رواد الفضاء الثلاثة هبطوا صباح يوم الجمعة بالقرب من دزيزكازغان، كازاخستان.

“وصلوا للوطن سالمين”، قالت ناسا في تغريدة صباح الجمعة. “إن هبوط اليوم ينهي مهمة مدتها 205 يوم لكل من جيسيكا مير وأوليغ سكريبوشكا ومهمة مدتها 272 يوما لـ أندرو مورغن. مرحباً بعودتكم إلى دياركم!”

يوم الجمعة يصادف أيضاً ذكرى مرور 50 عاماً على إجبار رواد فضاء أبولو 13 على إلغاء مهمتهم في الهبوط على سطح القمر – بعد أن عطلت الانفجارات وحدة الخدمة ووحدة القيادة – فهبطوا عندها بأمان في المحيط الهادئ. إنها مصادفة ساخرة نوعاً ما.

قبل 50 عاماً، انتهت أزمة في الفضاء مع العودة الآمنة لطاقم أبولو 13، كتب مورغان على تويتر يوم الجمعة. “الآن، وأثناء عودة طاقم سويوز MS-15 ، الأزمة على الأرض. الأمر الثابت بين الحادثتين هو: التفاني والإبداع لمراكز التحكم في البعثات حول العالم.”

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال مير ومورغان أنهما كانا يواكبان كيف كان الفيروس ينتشر على الأرض – ولكن المشاهدة من مكان بعيد، بدت مختلفة قليلاً على كوكبنا.

“يمكننا مشاهدة الأخبار من فوق، وكنا نتحدث إلى الأصدقاء والعائلات في محاولة لفهم الصورة،” قال مورغان.. “ولكن من فوق، من الصعب فهم ما حدث وكيف ستكون الحياة مختلفة عندما نعود.”

Advertisements

وقد تمّ اختيار مورغان من قبل ناسا كرائد فضاء في عام 2013، كما يعمل كطبيب طوارئ مع الجيش الأمريكي.

“كطبيب طوارئ، أعرف ماذا يعني أن تكون في مستشفى أو في الخطوط الأمامية لمستشفى ميداني،” قال. “”أنا فخور جداً أن أكون جزءاً من تلك المهنة، ولكن في الوقت نفسه، أشعر بالذنب أنني منفصل عنها كما يمكن أن أكون الآن.”

يتضمن بروتوكول ناسا لرواد الفضاء العائدين إلى الأرض فحص طبي بعد الهبوط كأطباء وتساعد فرق ناسا الأخرى رواد الفضاء على التأقلم مع جاذبية الأرض والاعتياد على أشياء مثل المشي مرة أخرى. ويستمر رصد صحتهم في الأسابيع التي تلت الهبوط.

لكن مع وجود فيروس قاتل طليق الآن، تقول ناسا أنّ إجراءات ما بعد الهبوط ستكون أكثر شمولاً.

“ستلتزم ناسا عن كثب بتوصيات مركز السيطرة على الأمراض بخصوص الحدّ من عدوى فيروس كورونا عندما يعود أندرو مورغان وجيسيكا مير إلى الأرض ويبدآن الاختبار الطبي لفترة ما بعد الطيران وإعادة التكيف، قالت في وقت سابق كورتني بيسلي، وهي المتحدث الرسمي في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا.

“وهذا يشمل تنظيف الأسطح، التباعد الاجتماعي، والتشديد على النظافة الصحية لليدين، وتشجيع أعضاء فريق ناسا المرضى على البقاء في منازلهم، والحد من الاتصال بأفراد الطاقم.”