تراند اليوم : سما المصري تستعرض أبراجها بوصلة رقص من غرفة نومها

فنون - 19/04/2020 15:12

الخليج 365 – شاركت الفنانة الاستعراضية المثيرة للجدل سما المصري ،متابعيها بمقطع فيديو لها من خلال وصلة رقص من داخل غرفة نومها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام.

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وظهرت سما المصري بوصلة رقص على وقع أنغام الموسيقى، بشعر منسدل على أكتافها ، وبتنورة تجسد جسمها وتفصله و تيشيرت يكشف الصدر .

وأثار الفيديو جدل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انهالت عليها التعليقات اللاذعة والساخرة والانتقادات.

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وقد علق متابعيها على الفيديو الذي نشرته ن خلال اعادة نشره على صفحاتهم الشخصية، منهم ما هو انتقاد لها ولظهورها ومنهم من أشادوا بروحهم المرحة.

وعلقت سما المصري على الفيديو الذي نشرته :"الدواء اللي باخده دا كمهدا بيعلي فولتي اكتر الحقيقه".

وأضافت أنها ستعلن عن مسابقة في رمضان ستكون جوائزها مبالغ نقدية .

ويجدر بالذكر أن سما المصري عادة ما تنشر فيديوهات مثيرة للجدل، وتتعمد بأن تستعرض مفاتنها و غايتها تحقيق الاثارة الجنسية.