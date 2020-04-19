ابنة دنيا بطمة تخطف الانظار بشعرها “الكيرلي”!

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لابنتها غزل الترك عبر حسابها على انستغرام.
ولفتت الصورة انظار متابعي دنيا بطمة حيث بدت فيها الطفلة بشعر “منكوش” وغير مسرح محققة اكثر من مئة الف اعجاب إعجاب علماً أن الفنانة منعت خاصية التعليقات عليها.
وأعلنت دنيا بطمة عن افتتاح حساب لابنتها غزل من خلال التعليق على الصورة كاتبة: “ضيفو أميرتي الصغيرة زوزوات بحسابها الجديد. عمري الشعرات الكررلي”.
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