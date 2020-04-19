شاهد.. دانا حمدان تتقمص سعاد حسني: “الدنيا ربيع”

كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 03:53 مساءً - تقمصت الفنانة دانا حمدان، شخصية الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسنى، في احدث ظهور لها على حسابها على تطبيق تيك توك.
وظهرت دانا حمدان في الفيديو بفستان احمر بين الزهور فى اعادة منها لمشهد أغنية “الدنيا ربيع” التى غنتها سعاد حسني فى فيلم “أميرة حبى أنا”.
وقد أثارت دانا حمدان اعجاب متابعيها بهذا الفيديو حيث أثنوا على قدرتها على تقليد سعاد حسني لهذه الدرجة.
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