ريهام سعيد تعود لاثارة الجدل: شيماء سيف لو خست مش هتشتغل.. والفنانة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مجددا عن الأزمة التي أحدثتها تصريحاتها عن مرضى السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير”، والتي تسببت في إيقافها عن العمل لمدة عام.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو حديث على قناتها الرسمية بموقع “اليوتيوب”، أكدت فيه أنها قدمت اعتذاراً بالفعل عن تصريحاتها حول مرضى السمنة في اليوم التالي، وذلك خوفاً من أن تسبب جرحاً أو ضيقاً لبعض الأشخاص، مشددة على أنها لم تتعمد هذا الأمر، كما أنها لم تقصد ذوي الأجسام الممتلئة ورغم ذلك وجدت هجوماً من الفنانة إنجي وجدان.

ريهام قالت أن الفنانة إنجي وجدان والفنانة شيماء سيف لو نقص وزنهما لن يجدا أدواراً تناسبها لأن وزنهما ارتبط بشخصيتها في الفن، حيث قالت: “لو إنجي وجدان خست مش هتلاقي تشتغل.. لو شيماء سيف خست مش هتشتغل لأن الناس حبتهم كدا فبالنسبالهم التخن ميزة مش عيب”.

شيماء سيف عبرت عن غضبها من تصريحات ريهام سعيد عنها، حيث أعادت نشر المقطع، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت بطريقة ساخرة: “ملكيش دعوة بيا أنا بالذات انا متعشية محشى كرنب وممكن ابهدلك.. وبعدين مانتى خسيتى واشتغلتى ولا نسيتي”.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أيدت مؤخرا قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

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وجاءت حيثيات تأييد الحكم كالآتي: “أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط”.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

حيث وجدت المحكمة أن القرار الصادر بمنع ظهور ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، جاء بناء على كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال ريهام سعيد لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.