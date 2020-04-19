حلا شيحة تدعم نفسها: انتي قوية ومتبصيش وراكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة رسالة دعم لنفسها، حيث ذكرت نفسها بقوتها واستطاعتها التغلب على كل الصعاب.

حلا كتبت في رسالتها لنفسها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “حلولة.. مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك.. خليكي متأكدة من حاجة واحدة بس انك قوية..علشان القوة من ربنا دايماً واللي جواكي مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكي يعرفه غير اللي خلقك”.

الفنانة المصرية أضافت: “خليكي واثقة ان بكرة احلي و اجمل و الأهم كل الحاجات اللي بتديكي طاقة سلبية ارميها ورا ظهرك ومتبصيش وراكي خليكي متفائلة.. صباح التفائل”.

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وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد أثارت مؤخرا العديد من تساؤلات جمهورها وذلك بسبب ظهورها بالحجاب برفقة طفلها أحمد، وذلك عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

حلا شيحة، كتبت على الصورة قائلة: “أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين”.

وكانت حلا شيحة، قد تخلت العام الماضي عن النقاب بعد ارتدائه لأكثر من 12 عامًا وتبعته بالتخلي عن الحجاب، وعادت بعده للعمل بالفن وتقديم أعمال جديدة.

وتشارك حلا في المسلسل الرمضاني “خيانة عهد”، وتجسد دور طبيبة، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتشارك حلا في بطولته أمام يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وغيرهم.