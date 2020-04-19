جوزيف عطية يغني لـ “الساحر” في رمضان

بعدما شوّق الجمهور بصورة له من داخل الاستديو حول لقائه بهم في شهر رمضان المبارك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، أخيراً كشف النجم جوزيف عطية عن تسجيل اغنيتين جديدتين لمسلسل “الساحر” المقرر عرضه في شهر رمضان.

أكد “عطية” ان أول أغنية ستصدر غداً الاثنين، الساعة السابعة مساءً، وهي من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع فادي مرديني.

على ان يعلن لاحقاً عن موعد طرح الأغنية الثانية الخاصة بالمسلسل قريباً.

ويستكمل النجم عابد فهد تصوير مسلسل “الساحر” في بيروت والذي تُشاركه فيه البطولة النجمة اللبنانيّة ستيفاني صليبا وهو من إنتاج شركة “I See Media ” لصاحبها أياد الخزوز وإخراج محمّد لطفي.