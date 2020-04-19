شيماء سيف ترد على ريهام سعيد: مش باكل من تلاجة أبوكي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف على تنمر مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد بعد نشر الأخيرة فيديو جديدا تتحدث فيه عن السمنة وأثارت جدلًا واسعًا وخصت هذه المرة حديثها عن النجمتين شيماء سيف وإنجي وجدان.

وأشارت ريهام إلى أن الوزن الزائد لشيماء وإنجي في مصلحتهما، وأنهما إذا قررتا إنقاص وزنهما لن يحبهما الجمهور مثلما هو الآن.

وردت شيماء سيف على تصريحات ريهام سعيد بسخرية وإهانة في الوقت ذاته، وذلك بنشرها فيديو احتوى على تصريحات ريهام وبعدها ردها بمقطع "تيك توك" قائلة: "شكرًا ليكي يا أم حمودة أنا ما باكلش من تلاجة أبوكي.. لما أكون باكل من تلاجة أبوكي قولى إنتى تخنتي أو خسيتي.. دا موضوع ما يخصكيش تمام".

وأرفقت النجمة الكوميدية مقطع الفيديو بتعليق: "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات.. أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك.. وبعدين ما إنتى خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي".

جمهور شيماء سيف دائمًا يقف في صفها ويؤيدها بشدة، لذا كانت التعليقات كلها في صفها، وقال بعضهم: "إنتِ عسل يا شيماء وهي أم 44 دشرك منها.. سيبك منها بالمصري"، و"يخربيت غلها عايزة تطلع تريند على قفاكي بدل ماهي مركونة في البيت كدا إنتي سكرة ياشوشو"، و"إحنا بالكويت نحبچ ياشيمو بكل حالاتج.. ومانعرفها هذي خل تسكت أحسن لها"، و"إنتي رفيعة أو تخينة هتفضلي من أحسن الممثلين في مصر متخديش بكلام حد".

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وبدأت ريهام سعيد هذا الجدل، بتنمرها على مواطنتيها شيماء سيف وإنجي وجدان، بتصريحاتها في مقطع فيديو، قائلة: "لما قالولي اعتذري في موضوع السمنة، تاني يوم طلعت قلت أنا آسفة جدًا لو كنت جرحت حد أو حد اتضايق، رغم إني مجرحتش حد ولا كان قصدي كلام وحش ولا كنت أقصد الناس المليانة".

وتابعت: "ناس كتير طلعت هاصت، منهم إنجي وجدان، وبالمناسبة إنجي مش ممكن تكون مبسوطة كدة، بس لو خست مش هتشتغل، لإن شخصيتها كده .. ومثلا شيماء سيف برده نفس الوضع، لإنها لو خست مش هتبقى شيماء اللي الناس حبيتها زي ما هي كده، في ناس الوزن الزائد بالنسبالهم ميزة مش عيب".

وكشفت ريهام سعيد مؤخرًا أنها لجأت إلى علاج من الجن والحسد، بعد وقوعها في أكثر من مشكلة الآونة الماضية؛ ما جعلها تؤمن بأعمال الجن التي يفعلها البعض، موضحة أنها تمشي الآن على وصفة علاجية بالقرآن للتعافي.

https://www.instagram.com/p/B_KLXT0lnhR/?igshid=y4bbin98xsz5