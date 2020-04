بيونسيه وليدي غاغا أبرزهم.. نجوم العالم بحفل ضخم لدعم مكافحي كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ليلة السّبت الماضية، اجتمع نجوم العالم من خلال إقامة أضخم حفل أونلاين أطلق عليه One World: Together أي "عالمٌ واحد: سويًا".

وتمّ تكريس الحفل للعاملين في مجال الصّحة الذين يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح وسط جائحة الفيروس التاجي "كوفيد-19"، وعُرض الحدث الذي استمرّ 8 ساعاتٍ عبر موقع يوتيوب كاملًا، في حين تمّ منتجته لساعتين اثنتين لعرضه على قنوات تلفزيونية أمريكية متعددة.

وتضمّن الحفل عدّة أجيالٍ من المُغنّين، بدءًا من المُخضرمين القُدامى أمثال نجم فرقة ذا بيتلز "بول ماكارتني"، وفرقة "ذا رولينغ ستونز" وستيفي وندر، إلى أجدد مُغنّي الجيل الجديد كبيلي آيليش وليزو وتايلور سويفت.

وتخلل العروض الغنائية العديد من رسائل الأمل والتشجيع والنصائح من الجميع، ابتداءً من بيونسيه إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وأمينة الأمم المتحدة الثانية أمينة ج. محمد والسيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش.

وبعد فقرة ليدي غاغا، قدّم الأسطورة الموسيقية ستيفي وندر عرضه، حيث أدّى أغانيه الأيقونية أمثال Lean On Me وLove's In Need of Love Today.

وتبع ستيفي نجم فرقة البيتلز بول مكارتني، الذي قلب قبعته للعاملين الطبيين الذين يقاتلون بلا كلل أثناء الوباء، وقال بول قبل تقديم فقرته الغنائية من منزله: "يشرفني جدًا أن أكون جزءًا من هذا البرنامج الذي يحتفل بعمال الرعاية الصحية."

وأضاف قائلًا: "بما أن جائحة COVID-19 تمثل أزمة عالمية، فلنخبر قادتنا أننا بحاجة إليهم لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. كانت والدتي، ماري، ممرضة وقابلة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. لدي الكثير من الوقت للعاملين في مجال الرعاية الصحية. نحبكم، شكرا لكم."

وشارك ميك جاغر أيضًا بحالٍ صحية ونفسية جيدة على الرغم من بلوغه 76 عامًا، حيث قدم كلاسيكيته You Can't Always Get What You Want، حيث لعب زملاؤه ستونز من منازلهم، بمن في ذلك عازف الدرامز شارلي واتس المعروف بابتساماته.

وكانت تايلور سويفت واحدا من العروض النهائية للحفل، والتي أدت Soon You'll Get Better التي كانت قد كتبتها عن صراعات والدتها مع السرطان.