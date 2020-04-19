حفل "أونلاين" لعلي الحجار في شم النسيم

أعلن الفنان علي الحجار موعد حفله المقبل، الذي يعرضه "أونلاين" عبر موقع يويتوب، نظرا للإجراءات الوقاية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشر الحجار عبر حسابه على Iانستغرام، فيديو أوضح خلاله أنه قرر تغيير موعد الحفل، ليكون في موعد سابق عن المقرر له، نظرا لاحتفالات أعياد الربيع الأسبوع المقبل.

هنأ الحجار متابعيه بهذه المناسبة، معلنا عن تقديم حفله المقبل يوم الاثنين، شم النسيم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر موقع يوتيوب.

يشار إلى أن علي الحجار يقدم حفلات أونلاين لجمهوره، خلال فترة العزل المنزلي، يظهر فيها مع فرقته من الاستديو الخاص به.

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