بسمة تشارك في عمل ياباني عن الحضارة المصرية أثناء طفولتها

القاهرة - لايف ستايل
يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت الفنانة بسمة عدة صور لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت خلالها أمام الكاميرا أثناء تسجيل عمل ياباني عن الحضارة المصرية، وعلّقت كاتبة: "أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا.. عيلة صغيرة، لا فاهمة يعني ايه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول.. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده".
يشار إلى أن بسمة عرض لها في دور العرض السينمائية فيلم "بعلم الوصول" كما عرض لها فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار، وشيرين رضا، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وإخراج محمد صقر.
تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، في إطار من التشويق، ويظهر العمل شكل التغيرات التي طرأت على الطبقة الوسطى خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.
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