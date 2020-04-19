شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ترد على أنباء حملها فى مولودها الرابع.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، وذلك فى تصريحات صحفية لها.

ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.

و شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها وجمهورها، بمقطع من أغنيتها الجديدة لتتر مسلسل سكر زيادة المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل بطولة النجمة نبيلة عبيد ونادية الجندي وآخرين.

ونشرت عجرم، مقطع فيديو من اغنيتها الجديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت " الدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ماتحبش استسلام❤️ #العمر ... قريبًا تتر مسلسل #سكر_زيادة #رمضان_٢٠٢٠".

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد من إخراج وائل إحسان.

المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.