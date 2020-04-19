شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى عن مشاركته فى أوبريت إنت أقوى: فخور إنى كنت جزء صغير من عمل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أكرم حسني عن سعادته الشديدة لمشاركته في أوبريت "إنت أقوى"، الذي طرح أمس على موقع اليوتيوب، وغرد أكرم عبر حسابه على تويتر، قائلا:" إنت أقوى فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده ضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها".



أكرم حسنى

طرح أوبريت "إنت أقوي"، رسميا على اليوتيوب، وشارك فيه عمالقة الفن والغناء المصريين والعرب، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

ويشارك في أوبريت "إنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

وفى سياق آخر انتهى أكرم حسنى و أحمد فهمى من تصوير 20 حلقة كاملة من المسلسل، ويعملان على تصوير الحلقات المتبقية للانتهاء منها بالكامل خلال أيام شهر رمضان، ويعد "رجالة البيت" من الأعمال المنتظرة هذا العام بسبب طبيعته الكوميدية وثنائية فهمى وأكرم والتى حققت نجاحاً كبيراً فى السنوات الماضية سواء فى السينما أو الدراما.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر التى ظهرت فى برومو العمل اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

أعلن القائمون على مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى عن عرض العمل على قنوات CBC و ON و DMC بالتزامن فى شهر رمضان المقبل.