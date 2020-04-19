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شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تحشد هؤلاء النجوم على الحياة و CBC للاحتفال بأعياد الربيع مع المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة سهرة خاصة بمناسبة أعياد الرييع على قنوات الحياة وCBC فى العاشرة من مساء غدا الاثنين، وسيتم ذلك وفقا لمراعاة إحتياطات التباعد الاجتماعى للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.
وقال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي بإسم المتحدة أنه من المتوقع مشاركة عدد ضخم من النجوم منهم حميد الشاعرى، هشام عباس، محمد محيى، مصطفى حجاج، محمد عدوية، ومن الفرق الموسيقية الغنائية فريقى"وسط البلد"و "مسار إجبارى".
وأكد صالح أن السهرة هى جزء من دور القنوات فى تقديم مادة ترفيهية فى مثل هذه المناسبات وفقا لتكليفات مجلس إدارة المجموعة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، والتى تنص على تسخير كافة إمكانيات المؤسسة في الدعم المعنوي للمصريين فى هذا الوقت الصعب ونعدالمشاهدين بالمزيد خلال الفترة المقبلة.
قناة الحياة
قناة CBC
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