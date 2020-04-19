شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن مدين قدم أدعية دينية بصوته فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الملحن مدين من تسجيل أربعة أدعية جديدة من كلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد عادل سيتم عرضها طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وقال الملحن مدين فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه على الرغم من أن دورى الأساسى فى عالم المزيكا هو التلحين إلا أننى أتفاءل دائما بتقديم أنشودة دينية وأدعية فى هذا الشهر الكريم بصوتى، حيث إننى قدمت 13 دعاء بصوتى دعاء في برنامج "رسالة من الله"، للداعية مصطفى حسنى، كما قدمت 5 أدعية أيضا منذ عامين تم عرضهم على بعض القنوات الفضائية.

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أما عن عدم تفكيره في احتراف الغناء مثل عدد كبير من الملحنين، قال أرى إن الغناء إلى الآن هواية بداخلي والتلحين يملك مكانة فى قلبي الآن أقوى من الغناء ربما في المستقبل أفكر فى ذلك.

كانت اخر أعمال الملحن مدين أغنيتين جديدتين قام بتلحينهما للنجمة اللبنانية إليسا بعنوان "وأنت قصادى"، و"هاعتبرك مت"، من كلمات بهاء الدين محمد،ستضمهما لألبومها الجديد المنتظر طرحه.