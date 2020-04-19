شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبي: زمان فى شم النسيم كنا بنشم بصل دلوقتى بنشم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الإعلامية بوسى شلبي من الوضع الحالي والإحتفال بشم النسيم فى ظل الأزمة الحالية من تفشى فيروس كورونا حول العالم، حيث نشرت صورة لها مع الفنانة وفاء عامر، من العام السابق، معلقة عليها :" زمان في شم النسيم كنا بنشم بصل دلوقتي بنشم كورونا الحمد لله علي كل شئ ..وفاء عامر..شم نسيم ..كورونا".



بوسى شلبي

وكانت شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من فعالياتها اليومية فى الحجر الصحى المنزلى، الذى تقضيه يومياً فى ممارسة رياضة المشى داخل الكومباوند الذى تسكن فيه.

ونشرت بوسى شلبى مقطع الفيديو الذي بلغ مدته حوالى 10 دقائق عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وشاركتها فى ممارسة الرياضة النجمة إلهام شاهين، التى أكدت ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى فى فترة العزل الصحي لرفع اللياقة البدنية.

و كانت شاركت الإعلامية بوسي شلبي، بصورة جديدة لها مع النجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهما يرتديان الكمامات الطبية للتنبيه بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكتبت بوسى على الصورة: "الكمامة مهمة واسألوا رجاء"، في إشارة لالتزامهما بتعليمات الوقاية أثناء نزولهما في الشوارع وقت الذروة، وسرعان ما حظيت على تفاعل كبير من أصدقائهما ومتابعيهما، منهم الفنانة يسرا.

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واحتفلت بوسى شلبى بعيد ميلاد صديقتها الفنانة مى نور الشريف، منذ أيام، ونشرت صورة لهما من الحفل الذى ضم الفنان سمير صبرى وعدد من أصدقائهما، والتزمت شلبى فى صور عيد الميلاد بتعليمات الوقاية التى فرضتها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتدت كمامة طبية وقفازات، والتزما بالبعد الاجتماعي.

وأجرت شلبي منذ أيام، لقاء مع الفنان سمير صبرى، وذلك من منزله، حيث نشرت بوسى اللقاء الذى امتد على مدى 4 دقائق، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بوسى وهى ترتدى كمامة، وقالت: "احنا قبل الحظر أنا حبيت أجى اطمنن على الفنان الكبير الأستاذ سمير صبرى، وأشوف يومه فى الحظر شكله إيه.. وعلشان عارفة إنه لوحدى فحبيت أجى وأشوفه، زى ما أكون لوحدى وجيرانى بيطمنوا عليا".