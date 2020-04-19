شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطرح البرومو الثانى لمسلسل "فرصة تانية" قبل عرضه فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة سينرجى – تامر مرسى، عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، البرومو الثانى لمسلسل فرصة تانية، المقررعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.

وصورت النجمة ياسمين صبرى، بطلة المسلسل، آخر مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذى جمع بين معظم أبطال العمل، حيث يعرض العمل على قنوات ON - DMC - CBC.

وطرحت القنوات المتعاقدة على عرض المسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والتى كشفت عن ملامح شخصيات أبطاله، حيث تظهر ياسمين فى دور فتاة مخطوبة لأحمد مجدى وتتفاجأ بأنه على علاقة بفتاة أخرى لتقرر تركه وفى نفس الوقت تصاب فى حادث وتتوالى الأحداث بعد ذلك فى اطار اجتماعى رومانسى.

وتخوض ياسمين بـ"فرصة تانية" ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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