شكرا لقرائتكم خبر عن "بليز يا إنجليز"..بشرى أمام أحمد عز فى مسلسل إذاعى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة بشرى تسجيل حلقات المسلسل الإذاعى "بليز يا إنجليز"، من بطولة النجم أحمد عز، حيث تجسد دور البطولة أمامه، والعمل يذاع طوال أيام شهر رمضان الكريم، وينتمى العمل إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن فى إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، وتحديدًا فى فترة الاحتلال الإنجليزى.

ومن جانب آخر تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل "القمر في أخر الدنيا" الذى تخوض به السباق الرمضاني علي الشاشة الصغيرة، تجسد بشرى دورأم لولدين، وتدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

Advertisements

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.