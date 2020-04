شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحيته لها بـ"One World"..شاهد صور نادرة لبول ماكرتني مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أمس النجم العالمي بول ماكرتني ضمن عدد كبير من أهم وأشهر نجوم العالم بحفل "One World: Together at Home " و هو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن .



بول ماكرتني بصورة نادرة مع والدته بول ماكرتني بصورة نادرة مع والدته

و خلال الفعاليات ظهر النجم العالمي بول مكارتني عضو فريق البيتلز في المقدمة و الذي تذكر والدته و أشاد أيضا بها و بمجهوداتها و هي تدعي " ماري " و التي عملت ممرضة قبل وخلال الحرب العالمية الثانية وقال بول : " قضيت الكثير من الوقت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية .. نحن نحبك ، شكرا لك " ، فبصورة نادرة من أرشيف عائلة ماكرتني والتي التقطت له بمرحلة الطفولة و هو يجلس بجانب والدته باحدي الحدائق وعلي اليمين يظهر شقيقه مايكل وهو أصغر منه بأربع سنوات، بينما ظهر بالصورة الثانية وهوبنزهه مع والدته وشقيقه الذي ظهروهو يرتدي نفس style ملابسه.

Advertisements



بول ماكرتني ووالدته بول ماكرتني ووالدته

يذكر أن بول ماكرتني أكد قائلا : " يشرفني جدا أن أكون جزء من هذا الحدث الذي يحتفل بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، و بما أن جائحة COVID-19 تمثل في الحقيقة أزمة عالمية، فلنخبر قادتنا أننا بحاجة إليهم لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم " .



بول ماكرتني (1)