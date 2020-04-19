أول تعليق لنانسي عجرم بعد انتشار أنباء حملها في مولودها الرابع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار المنتج صادق الصباح جدلاً كبيراً بعد تصريحات تليفزيونية، كشف فيها عن حمل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مولودها الرابع، وذلك خلال حديثه عن مسلسل «سكر زيادة» أثناء حلوله ضيفاً في برنامج «يحدث في مصر».

صادق قال إن نانسي عجرم كان من المفترض أن تحل كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الذي يستضيف الكثير من النجوم، إلا أن إعلان حالة التعبئة العامة في لبنان ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا حالت دون ذلك، موضحاً أنها اكتفت بتسجيل تتر المسلسل، واضاف: «أعتقد أيضاً أنها حامل، ولذلك لم تستطع المشاركة بالتصوير».

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زلة لسان صاحب شركة «الصباح» حول حمل نانسي، أثارت الكثير من التساؤلات عن حقيقة الأمر، خاصة أن الفنانة اللبنانية لم تعلن عن ذلك رسمياً، إلا أها قررت حسم الأمر بتصريحات نفت فيها ما تردد عن حملها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي».

يُذكر أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».

من ناحية أخرى، انتهت نانسي من تسجيل تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.