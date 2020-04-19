أصالة تختم القرآن لأول مرة بحياتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة السورية أصالة قد قررت استغلال فترة العزل المنزل للتقرب من الله، وتحسين عباداتها، فبعد أن اعلنت أن كورونا منحتها فرصة الانتظام في الصلاة بشكل أكبر، كشفت عن تمكنها من ختم قراءة القرآن الكريم لأول مرة في حياتها.

أصالة شاركت الفانز فرحتها وتأثرها بأول «ختمة» للقرآن الكريم بمقطع فيديو احتفالي قالت فيه: «اليوم متأثرة كثيراً، لأني انجزت ختم القرآن لأول مرة بحياتي كلها، من يوم ولادتي لأول مرة اعمل ختمة قرآن تقريباً»، حيث هنأها الفانز على هذه الخطوة، وشجعوها على الاستمرار والانتظام في قراءة القرآن خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

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يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.