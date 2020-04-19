كارتيك اريان يتحدث عن شرب الكحول وكورونا.. شاهد الفيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في برنامج محادثة جديد “Koki Poochega” ، أطلقه الفنان الهندي كارتيك اريان Kartik Aaryan، سأل الممثل طبيبة كانت تحل ضيفة على برنامجه عن حديث السعة حول تطورتت فيروس كورونا.

في البرنامج الجديد، تحدث اريان مع عدد من الأطباء والعاملين الصحيين، وكذلك مع عدد قليل من المرضى الذين نجوا وتم شفائهم من المرض بعد اختبار إيجابي في وقت لاحق.

من بين أقرب ضيوفه كانت الدكتورة ميمانسا بوش Meemansa Buch ، وهي واحدة من أول من عالجوا بنجاح مرضى COVID-19. وفقا لتقرير صحيفة “هندوستان تايمز”.

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خلال جلسته مع الدكتورة بوش، سألها كارتيك عدة أسئلة كان إحداها حول ما إذا كان COVID-19 ينتشر في المناطق الحارة والرطبة ، وما إذا كان يمكن أن يصاب الشخص بتناول الطعام الصيني.

وجاءت اللحظة المضحكة حقًا عندما سأل كارتيك الطبيبة الهندية عما إذا كان استهلاك الكحول يمكن أن يقتل الفيروس في معدة الشخص المصاب، لهذا ضحكت الطبيبة بصوت عال ورفضت مثل هذا الحديث باعتباره لا شيء سوى أنه من الأساطير.