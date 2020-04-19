لماذا تغيبت والدة ياسمين صبري عن حفل عقد قران ابنتها وأبوهشيمة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أزمة غياب والدها عن حفل عقد قرانها، لاحظ جمهور الفنانة المصرية ياسمين صبري تغيب والدتها أيضا عن حضور الحفل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن الأسباب.

عدد من المصادر المقربة أكدت أن سبب تغيب والدة ياسمين يعود لوقف حركة الطيران حالياً وفقاً للإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أنها خارج البلاد حاليا.

والدة الفنانة المصرية حاولت تعويض ابنتها عن غيابها، بأن وجهت لها تهنئة خاصة على حسابها على “انستجرام”، حيث نشرت صورة من الحفل، وعلقت بقولها: “ربنا يبارك لكم يارب ويرزقكم بالذرية الصالحة”.

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ياسمين أعادت نشر تهنئة والدتها لها، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ووجهت رسالة شكر لها، بقولها: “شكرا مامي جدا”.

وكان قد تسبب عدم حضور الطبيب أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في إثارة العديد من الأقاويل حول مقاطعته لابنته.

ورد والد ياسمين صبري، على هذه الشائعات في تصريحات صحفية قائلًا: “للأسف كنت أتمنى أن أكون موجود ولكنى ضمن الفريق الطبي لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم: (أنا لازم يتعملي فحص وأقعد 15 يومًا فكان من المستحيل أن أذهب).. وحضر من الأسرة ابنتي الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهما من بعيد، وربما يكون عدم حضوري هو الذي تسبب في هذه الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها”.

وأضاف: “ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد تكون عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون في رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وأمنية أي أب أن يرى ابنته أحسن واحدة في الدنيا وقلبي معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب، وأتمنى أن أحمد يكون زى باباها وأخوها وزوجها”.