أشياء غيرها الزواج في هنا الزاهد.. ما هي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد أن هناك الكثير من الأشياء التي تغيرت فيها بعد زواجها.

هنا كشفت عن هذه الأشياء، بقولها: “بقيت ست بيت أكتر، وبقيت منظمة أيضا، وأحمد بيتخنق من الترتيب اللي في البيت، والزواج غير في أشياء كثيرة جدا، وأنا سعيدة بذلك”.

ومن ناحية أخرى، تحدثت هنا عن أسباب غيابها عن الدراما الرمضانية هذا العام، حيث قالت، في حوارها بمجلة “الإذاعة والتليفزيون”: “لم أجد الدور الذي يناسبني، فبعد مسلسل “الواد سيد الشحات الذي قدمته العام الماضي لم يعرض علي دور بنفس القوة”.

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وعن سبب عدم اشتراكها في مسلسل “رجالة البيت” بطولة زوجها الفنان أحمد فهمي، قالت: “المسلسل لم يعرض عليّ، فهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وويزو منذ البداية، ولو طلعت معاهم كان يمكن أظهر كضيفة شرف، وأتمنى المسلسل ينجح ويحقق أصداء جيدة”.

وكانت الفنانة المصرية هنا الزاهد قد انتهت مؤخرا من تسجيل حلقات مسلسل إذاعي جديد، والذي يحمل اسم “لف وارجع تانى”، من بطولة الفنان أحمد حلمي.

ويشارك أحمد حلمي وهنا الزاهد في بطولة العمل كلا من أحمد حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ومن مقرر إذاعة المسلسل على إذاعة راديو النيل.