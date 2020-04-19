دينا الشربيني: عمرو دياب لم يغادر المنزل منذ شهر.. ولن أسمح له بزيارتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعربت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن سعادتها بتعاونها مع النجم عمرو دياب في مسلسلها الرمضاني الجديد «لعبة النسيان»، حيث وضع الفنان المُلقب بالهضبة الموسيقى التصويرية للعمل.

دينا أكدت أنها لا تستطيع أن تعبر عن مدى فرحتها وسعادتها بهذا التعاون، وقالت: «عندما أتحدث عن عمرو دياب، أرتبك قليلاً، لأني لا أستطيع أن أوفيه حجمه وحقه الفني»، مثنيه على مشواره الفني الناجح على مدار تاريخه المهني، واعربت عن تفاؤلها بهذا التعاون الذي اعتبرته أول مؤشرات نجاح العمل، مضيفة: «عندما يضع عمرو دياب يده على أي عمل، لابد ان يصيبه النجاح».

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وفي مداخله عبر الفيديو مع الإعلامي عمرو دياب، شكرت دينا الشربيني النجم المصري على تحمله لها هذه الفترة، نتيجة اضطرارها للنزول لارتباطها بالتصوير، وذلك عندما سألها المذيع المصري عن احتياطات الهضبة في منزله للوقاية من كورونا، حيث قالت: «عمرو دياب لم يغادر المنزل منذ أكثر من شهر، وهذا ما يجب أن نلتزم به جميعاً، ولولا التصوير، لم أكن لأغادر المنزل أيضاً حتى تنتهي الأزمة».

وفي إطار مداعبته لها، سألها عمرو دياب عن صحة الهضبة وعما إذا اكتسب وزناً زائداً نتيجة العزل المنزل، فأجابت دينا: «بالعكس، يستغل العزل في ممارسة الرياضة بشكل أكبر، ويحرص على الحفاظ على صحته»، مثنية على دعمه لها في التصوير بالرغم من أزمة كورونا، في الوقت الذي شددت فيه على أنها لا تسمح له بزيارتها في الكواليس حفاظاً على صحته من أي اختلاط بفريق العمل.

يُذكر أن مسلسل «لعبة النسيان» مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، وتشارك دينا الشربيني في بطولته أمام أحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي وغيرهم.