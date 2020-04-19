صوت أم اماني السويسي يكسبها الملايين

على الرغم من أن العمل مخصص لعيد الأمهات، إلا ان أغنية “صوت الأم” التي قدمتها “لايف ستايلز ستوديوز” والنجمة التونسية أماني السويسي بمناسبة عيد الامهات في آذار/مارس الفائت، استطاعت ان تحجز مكاناً خاصاً في قلب الجمهور العربي لأنها تضمنت كلاماً مميزاً بين الأم وأبنها لأن “مفيش صوت زي صوت الأم وهي بتدعي لولادها يخليهم ويحميهم” كما تقول الأغنية التي كتبها ايهاب عبد العظيم.

الكليب تخطى حاجز الأربع ملايين مشاهدة في فترة زمنية قصيرة وقد وقعه المخرج محمد ميساوي الذي وصل الليل بالنهار للإنتهاء من المونتاج وتقديمه الى الشركة ليكون هدية منها الى الأمهات في عيدهن في ظل أزمة كورونا والإجراءات المشددة التي كانت قد إتخذتها الحكومة التونسية ومنع التجول خلال تصوير الكليب. كما ان شركة الإنتاج مع اماني السويسي كانا في سباق مع الزمن للإنتهاء من العمل وطرحه كهدية للام.

الأغنية متوفرة على قناة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وفواصل موسيقية سامر ابو طالب، توزيع موسيقى محمد هارون.