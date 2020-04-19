يسرا: "خيانة عهد" يفتش بنفسيات البشر.. وجومانا مراد مفاجأة المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية يسرا، كواليس مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، موضحة أن شهر رمضان يأتي هذا العام في فترة محنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا ربما يكون فرصة أن يقترب الناس من الله أكثر، وأكدت أن المسلسل يحتوي على العديد من الرسائل المهمة.

وقالت يسرا، في تصريحات متلفزة إنها تقدم دورًا مختلفًا عليها في المسلسل، وهو دور أم لديها ابن، لكن موضوع المسلسل مختلف في التناول وتغيير الشخصيات، منوهة إلى أن "خيانة عهد" يفتش في نفسيات البشر وأضافت: "المسلسل مختلف من ناحية الأخطاء والتسامح ويتحدث عن الإنسانيات الحقيقية والنفس البشرية، وهو يصنف على أنه مسلسل اجتماعي إنساني مشوق".

وأكدت يسرا أن الممثلين المشاركين بالمسلسل يلتقون للمرة الأولى مع بعضهم، موضحة أن دور جومانا مراد سيكون مفاجأة وتقدم دورًا من أفضل أدوارها، مردفة: "في هارموني بيننا في التصوير ويبان إننا مش بنحب بعض"، موضحة أن التصوير لا يزال مستمرًا.

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وتابعت: "في عندنا مشكلة بسبب الحظر وهذا أثر على تصوير المسلسل، ولذلك نلتزم بمواعيد الحظر في التصوير وفي حال تخطينا الموعد نضطر أحيانًا للبقاء لحين انتهاء مواعيد الحظر في اليوم التالي"، منوهة إلى أن بعض المشاهد جرى تغييرها بسبب ظروف الحظر، فمثلًا كان هناك تصوير مشاهد في مستشفى ومن الصعب أن يحدث هذا، ولذلك تم بناء ديكور مستشفى، معبرة عن سعادتها بالعمل تحت قيادة المخرج المصري سامح عبدالعزيز.

وكان مسلسل "خيانة عهد" يحمل اسم "دهب عيرة"، ولكن قرر صناعه تغيير اسمه ليتم الاستقرار على "خيانة عهد"، وتردد أن يسرا لم تكن تريد تغيير الاسم خاصة أنه مناسب تمامًا من وجهة نظرها، ولكن تم إقناعها من جانب الشركة المنتجة بتغييره بعد التعاقد مع قناة فضائية خليجية لعرضه على شاشتها، ولذلك سيوجه للجمهور الخليجي.

ورأت الشركة المنتجة أن جمهور الخليج رأى أن كلمة "عيرة" غير مناسبة، فجاء القرار بتغيير اسم المسلسل، الذي قام بتأليفه أحمد عادل، ويخرجه سامح عبد العزيز، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في البطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وغيرهم.