باسل خياط يرقص ويغني في "النحات".. والجمهور يعيش لهفة الانتظار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت القنوات الفضائية خريطتها التلفزيونية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ إذ عرضت هذه القنوات برومو المسلسلات الخاصة بها كنوع من التشويق.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على الدراما العربية وتسببت بتأجيل عدد من الأعمال إلى خارج الموسم، استطاعت بعض المسلسلات التي تنتمي إلى فئة الدراما العربية إيجاد مكان لها في هذا الموسم بسبب انتهاء التصوير ومن بينهم مسلسل "النحات" بطولة الفنان السوري باسل خياط.

وبعد نشر أكثر من فيديو تشويقي للعمل، عبر الجمهور عن حماستهم في انتظار عرض المسلسل، خاصة بعد ظهور خياط بأحد هذه الفيديوهات وهو يغني ويرقص على حلبة ملاكمة، وبدا من الواضح أنه سيقدم دورا مختلفا، بالإضافة لظهور أمل بوشوشة التي تشارك في بطولة العمل بإطلالة مختلفة حيث تفاعل الجمهور، مؤكدين أن الفيديوهات تشير إلى أنهم أمام عمل مميز.

وعبر الكثير عن تشوقهم لمشاهدة خياط بالشخصية التي ظهر فيها بالفيديو، مُعلقين أنهم يتوقعون تقديم عمل جيد يوازي مسلسل تانغو الذي عرض قبل ما يقارب الموسمين، فيما رأى البعض أن "اللوك" الذي ظهر فيه خياط والفيديوهات تكشف أن العمل يشبه إلى حد ما المسلسل العالمي "Peaky Blinders" وأن خياط هو شخصية "شيلبي" النسخة السورية.

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ويروي مسلسل "النحات" قصة يمان "باسل خياط" الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب خياط والجزائرية أمل بوشوشة كل من جوزيف بو نصار، ليا أبو شعيا، فادي إبراهيم، ندى أبو فرحات، يارا قاسم وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.

وبحسب بعض الأخبار فإن خياط سيقدم 3 شخصيات في العمل، وهي إلى جانب يمان، شخصية عصمت ورند، وهو الأمر الذي زاد من غموض المسلسل، وحماسة الجمهور لمشاهدته.

يُشار إلى أنه عرض لخياط قبل مدة مسلسل "عهد الدم" عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشاركته في البطولة الفنانة السورية نادين تحسين بك.