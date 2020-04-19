ما مصير الهيبة ومسلسل نادين نجيم بعد خروجهما من السباق الرمضاني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرح المنتج اللبناني صادق الصّباح أنه تم تأجيل مسلسلاته؛ لأنها تقوم على حبكة درامية مترابطة، لذلك لا يمكن الاختصار من عدد حلقاتها، ورأى أنه من الأفضل تأجيلها لوقت آخر حتى لا يتم تقديمها بنسق غير مناسب.

وأكد الصّباح أنّ المشاريع الدرامية التي خرجت من السّباق الرمضاني سوف تصبح جاهزة للعرض في أي وقت بعد الشهر الفضيل.

وقال صادق الصّباح، رئيس مجلس إدارة "صبّاح إخوان" للإنتاج في تصريحات صحفية: "كان لدينا 9 مشاريع، واليوم تبقى منها مسلسلان يصوران في المغرب (خرج ثالث من السباق الرمضاني)، ومسلسل "سكّر زيادة" إضافة إلى برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان المصري أحمد السقا".

وتحدث الصباح عن العراقيل التي واجهت مسلسلاته"الهيبة" و "20 20" و "من الاخر" و "أسود فاتح"، والتي منعت استكمال تصويرها، وقال: "أنجزنا جزءا كبيرا من مسلسل الهيبة، لكن لأن العمل يقوم على المشاهد الخارجية والقتال والمعارك، إضافة الى تواجد النجمة السورية منى واصف في سوريا، بسبب إغلاق الحدود بين لبنان وسوريا".

أما بالنسبة إلى العمل الدرامي "20 20" للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلى جانب الممثل السّوري قصي خولي، فعلق صادق الصّباح أن المسلسل أنجز من مشاهده نسبة كبيرة، لكن التصوير يتم في حارة بنيت خصيصا له، وهذا الأمر يقوم على المشاهد الحيّة.

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وواجه مسلسل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي "أسود فاتح" صعوبات، فقد صورت منه نسبة كبيرة، لكنه تجمّد بسبب تواجد نجومه المصريين خارج العاصمة اللبنانية بيروت.

واعتبر صادق الصّباح أن استئناف تصوير المسلسلات هو دفاع عن الصناعة الدرامية التي يتميز بها لبنان، حتى تبقى المسلسلات الدرامية اللبنانية على الخارطة في جميع المواسم.

وأشار المنتج صادق الصّباح أنّه مع توافر منصات العرض الإلكترونية مثل "شاهد"، أصبحت المسلسلات أمام واجهة أخرى للترويج والعرض، وهذا ما تتطلع إليه شركة "الصّباح إخوان" في الفترة المقبلة.

يذكر أن صادق الصبّاح لفت إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت من ضمن ضيوف شرف مسلسله "سكر زيادة"، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان التعبئة العامة في لبنان تعذرت مشاركتها.

وأعلن خلال استضافته بأحد اللقاءات التلفزيونية أن نانسي عجرم حامل بطفلها الرابع، الأمر الذي نفته نانسي لاحقًا، وسجلت شارة المسلسل بصوتها.