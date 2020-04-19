هل تتزوج مايلي سايروس من كودي سيمبسون؟.. طليقها يحذف صورها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المغني الأسترالي كودي سيمبسون وصديقته نجمة البوب العالمية، مايلي سايروس، الجدل منذ بداية علاقتهما الرومانسية في أكتوبر الماضي، وخاصة أنها جاءت فور طلاقها من زوجها ليام هيمسورث.

وخلال مقابلته مع صحيفة "ذا صن هيرلد"، شارك كودي سيمبسون البالغ من العمر 23 عامًا أفكاره بشأن الزواج، متحدثًا عن الالتزام الجاد، وعلاقته بمايلي بعد ستة أشهر من المواعدة.

وقال كودي إنه يؤمن بالزواج بشدة، إلا أنه لم يفكر كثيرًا في ذلك، مشيرًا إلى أنه أصغر من أن يفكر في الأمر بجدية.

وأضاف: "ما زلت أحيط نفسي بنساء إيجابيات يلهمنني ويعلمنني أشياء جديدة كل يوم".

وخلال المقابلة، أوضح المغني الأسترالي أنه بات أقرب إلى مايلي من أي وقت مضى، مشيدًا بإبداعها واستقلالها، قائلًا إنها مبدعة وملهمة ومستقلة بشراسة وتشجعه دائمًا على أن يكون شخصيته أيضًا وأن يكون كلاهما يدعم الآخر.

كان قد تردد أن كودي أعطى مايلي بالفعل خاتمًا في وقت مبكر من علاقتهما، وهو الأمر الذي تم اعتباره بأنه علامة وشيكة بأن الزواج قد لا يكون بعيدًا.

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وتصدرت علاقة مايلي وكودي عناوين الصحف العالمية منذ أن شوهدت وهي تبادله القبلات في لوس أنجلوس في أوائل أكتوبر، بعد شهرين فقط من انفصالها عن زوجها، ليام هيمسورث.

ولم ينفصل الثنائي منذ ذلك الحين، حتى أنهما يعزلان نفسيهما معًا وسط أزمة فيروس "كورونا" التي تجتاح العالم.

وعلى الجانب الآخر، قام طليقها هيمسورت بحذف كل المنشورات والصور الخاصة بمايلي من حسابه على إنستغرام والتي كانت موجودة حتى فصح 2020، بما في ذلك صور من حفل زفافهما.

ولكن في منتصف أبريل 2020، قام الممثل الأسترالي بإزالة كل الصور التي تتعلق بسايروس باستثناء صورة واحدة وهي تقبله على خده، وربما أغفلها وهو يقوم بتطهير الحساب، وهو الأمر الذي تبين لاحقًا أن الصورة لم تعد موجودة بعد الآن.

يُذكر أن الممثل الإسترالي، ليام هيمسورث ارتبط بعارضة الأزياء، غابرييلا بروكس 21 عامًا، بعد انفصاله عن مايلي، وشوهدا معًا للمرة الأولى في منتصف ديسمبر خلال تناول الغداء مع والديه، كريج وليوني، في خليج بايرون، ومن غير الواضح كيف تعرف ليام وغابرييلا على بعضهما.