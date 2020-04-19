إهانات بالجملة لريهام حجاج من قبل الجمهور.. ومقارنات بياسمين عبدالعزيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ الفنانة المصرية ريهام حجاج من أكثر النجمات اللواتي يتعرضن للهجوم من الجمهور بين فترة وأخرى، وبدأت حجاج بإثارة الجدل حولها بعد انتشار أنباء حول وجود علاقة تجمعها بالفنان المصري أحمد السعدني، وأن العلاقة نشأت بينهما خلال تصوير مسلسل "الكبريت الأحمر".

هذه الأخبار قام بنفيها الفنان أحمد السعدني، ولاحظ الجمهور أن بعد نفي الأخير للعلاقة قام النجمان بإلغاء متابعة بعضهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت حجاج الجدل حولها مرة أخرى بعد ارتباطها بمحمد حلاوة، الذي كان آنذلك زوجا للفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ ما عرضها لموجة من الانتقادات اللاذعة؛ إذ اتهمها الجمهور بسرقة رجل من زوجته وأطفاله.

ولم ينته هذا الجدل حتى يومنا هذا، لا سيّما أنَّ حجاج أعلنت رسميًا ارتباطها بحلاوة، الذي بدوره أعلن انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأكد أنَّ لا علاقة لحجاج بانفصاله.

هذا الزواج جعل حجاج مُتمهة بـ "خراب البيوت" وسرقة زوج وأب من عائلته، كما وضعها بمقارنات مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إذ لا تسلم حجاج في كل مرة تقوم بها بنشر صورة تجمعها بزوجها من الهجوم والتعليقات المسيئة والإهانات والمقارنات.

ومؤخرًا، أثارت ريهام موجة جديدة من الغضب بسبب بوستر مسلسل " لما كنا صغيرين" والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد ظهورها أمام النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة؛ ما جعل الجمهور يتساءل ما تاريخ حجاج؟ لتتصدر البوستر، وكيف يمكن أن تقوم الشركة بإهانة نجمين بحجم حميدة والنبوي وتضع نجمة لا تملك تاريخا فنيا أمامهما.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر حالة هجوم غير مسبوقة على حجاج، واصفين إياها بـ"الكومبارس" التي سرقت رجلا من عائلته، لتحاول بعدها سرقة تاريخ نجوم كبار، وفرض نفسها كممثلة صف أول.

هذا وتم إقحام اسم ياسمين عبدالعزيز في الهجوم أيضا؛ إذ قارن الجمهور بين تاريخ النجمتين، مُعلقين أن حجاج تحاول بسبب غيرتها التحول إلى نجمة صف أول، وهو الأمر الذي من المستحيل حدوثه، وأنها لن تتمكن من الوصول لموهبة ياسمين عبدالعزيز مهما حاولت على حد رأيهم.

من جانبها لم تعلق ريهام عبدالعزيز على جميع تلك الاتهامات الموجهة إليها، بل فضلت عدم الرد والتزام الصمت في الوقت الحالي.

وبالعودة إلى البوستر الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين" كان الفنان خالد النبوي قد عبر عن غضبه بخصوص هذا الأمر وأكد أنه لم يصمت وأنه يحترم جمهوره.