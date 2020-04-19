نجم بنادي تشيلسي يخسر زوجته بعد تورطه برسائل غرامية لفتاة! 

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصل لاعب نادي تشيلسي جورج لويز فريلو فيلهو المعروف بـ"جورجينيو" عن زوجته بعد مراسلته لفتاة ضيافة في النادي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان يبعث بنصوص غرامية لراقصة تدعى إليسا سكالكون عمرها 26 عامًا.

واكتشف صديق إليسا، آرون هيوز البالغ من العمر 25 عامًا الرسائل الصادمة قبل ساعات من موعد قضاء الثنائي لعطلة في سريلانكا، حيث كان يخطط لخطبتها هناك.

وقال آرون: "لقد خرب جورجينيو علاقتي بصديقتي، موضحًا أن إليسا، التي تجمع بين الجنسية الإيطالية والسريلانكية، التقت بجورجينيو، المولود في البرازيل، بعد وقت قصير من بدء العمل في ملعب تشيلسي".

وأوضح أن الثنائي كانا يتحدثان الإيطالية، ثم طلبت منه أن يترجم لها شيئًا وهي الرسالة التي قاما بحذفها.

وقال آرون، مشجع نادي آرسنال: "بدأت تتحدث عن اللاعب كثيرًا، فبدأت أشعر بالريبة، وعندما قالت إنها ستكون في جولة النادي في اليابان الصيف الماضي، بدأت أقلق بمدى قربها منه".

وأضاف أنه فور عودتها، سألها إذا حدث أي شيء وقالت لا، وفي ليلة ما بعد عودتها من ليلة مع الأصدقاء، حبست نفسها في الحمام وأخبرته أن "يرحل".

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وعندما عاد إلى الفراش، رأى هاتفها يدق فذهب لإيقاف تشغيله، فرأى الكثير من الرسائل بينها وبين اللاعب"، وقام بالبحث في الرسائل والتي كان من ضمنها رسالة يطلب منها الذهاب إلى غرفته في الفندق في اليابان والكثير من الأشياء الأخرى.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام فقط من إعلان المغنية كاثرين هاردينغ أنها تنتظر طفلا من لاعب خط الوسط جورجينيو.

وكان قد انضم اللاعب إلى النادي من نابولي في إيطاليا عام 2018.

وتزوج جورجينيو، الذي سجل تسع مرات لتشيلسي، من ناتاليا ليتري قبل ثلاث سنوات في حفل الكنيسة في وطنهما البرازيل، والتقيا في عام 2008 عندما لعب في إيطاليا لفيرونا.

ويقال الآن إنهما انفصلا ولكنهما كانا معًا في وقت كتابة نصوصه إلى إليسا.

وولد جورجينيو في إمبيتوبا بولاية سانتا كاتارينا البرازيلية ولكنه انتقل إلى إيطاليا في سن الخامسة عشرة، وهو من أصل إيطالي من خلال جده لأبيه الكبير وحصل على الجنسية الإيطالية بفضل جده، كما يحتفظ بالجنسية البرازيلية.