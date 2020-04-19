رد صادم من الفنان أحمد فلوكس على اتهام والده بتزوير التاريخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الفنان أحمد فلوكس جريدة مصرية بسبب مقال كتبه الناقد السينمائي طارق الشناوي يتهم فيه والد الأول الفنان فاروق فلوكس بتزوير التاريخ بشأن ما يتعلق برفضه الانضمام لفريق ثلاثي أضواء المسرح.

وقال الشناوي في سطور مقاله المنشور على صحيفة المصري اليوم المحلية: ما الذي دفع الفنان المخضرم فاروق فلوكس إلى تزوير التاريخ، في حوار نشر على موقع (اليوم السابع) مواكبا مرور 50 عامًا على رحيل الضيف أحمد الأيقونة الثالثة، في فريق ثلاثي أضواء المسرح.

وذكر الشناوي في مقاله: "قال فلوكس إنه هو الذى رشح لجورج وسمير الاستعانة بالضيف عندما عرضا عليه أن يصبح ثالثهما، فاعتذر لانشغاله باستكمال دراسته الجامعية"، وكذبه بقوله إنه تواصل مع ثنائي أضواء المسرح جورج سيدهم وسمير غانم موضحًا أن الاثنين ذكرا حرفيًّا أن عادل نصيف كان هو ثالثهما، وله بالفعل اسكتش (كوتو موتو) لا يزال يحتفظ به التلفزيون، وإن كانا قد أعادا تصويره بالضيف أحمد.

وتابع طارق: "تفسيري أن الإنسان مع مرور السنوات تختلط في ذاكرته الحقيقة بالخيال، ربما كانت لفاروق أمنية أو حلم فتصور أنه حدث بالفعل، لم يتعمد تزوير التاريخ، ما تبقى فى مخيلته أن هذا هو حقًّا التاريخ، مزيج من الألم والندم عاشه فلوكس، تم سجنه في أدوار صغيرة ومتشابهة قيدت موهبته، وفي المقابل منحت لخياله طاقة مضاعفة للانتصار على الواقع، وذلك بالقفز فوق حدود التاريخ والجغرافيا والمنطق، إنها أبدًا ليست مشكلة فلوكس، ولكنها تتجاوزه إلى الكثير من شهود العيان، عندما يضعون أنفسهم عنوة فى صدارة المشهد!".

ما قاله الشناوي أشعل غضب نجله أحمد فلوكس فشن الأخير هجومًا عنيفًا على الجريدة التي كتب فيها المقال عبر حسابه بـ"إنستغرام" في حين لم يتطرق لكاتب المقال رغم أنه شخصية معروفة في الوسط الفني.

وقال فلوكس: "لما جريدة المصري اليوم بنت إمبارح تكتب على أبويا الفنان المخضرم إنه بيزور تاريخ ده اسمو إيه، امال اللي انتو قاعدين تعملوه أصلا ده اسمه ايه ده إنتو أساس تزوير التاريخ والجغرافيا والأحياء وكل حاجة".

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وأضاف فلوكس موجها حديثه للجريدة: "أنتو أصلا تعرفوا إيه عن التاريخ، ما تحترموا نفسكم بقى وتتكلموا على الناس الكبيرة باحترام".

وتابع: "إعلام فاسد وغير مهني وغير محترم وحاجة وسخة اللي انتو بتقولوا عليه بيزور تاريخ ده عنده 84 سنة، اللي إنتو بتغلطوا فيه ده مكتبته بس وعدد اللي قراه في حياته انتو ماتقدروش على ربعه".

ومضى يقول: "اللي انتوا بتكتبو عليه مزور ده مهندس محترم مش زيك يا صحفي ياللي كل ما تملكه هو ورقة وقلم وشكرا، هانقول إيه لو ده الإعلام اللي هايعلم أجيال فعليه العوض ومنه العوض، بصوا بقى تغلطوا فيا وتنزلوا عليا أوسخ الكلام أنا تمام ومش مشكلة.. أقعد في بيتي وأنا ناجح علشان أهم واحد ما بيحبنيش تمام ... الظلم ليه نهاية ويوم.. لكن تنزلوا حرف على أبويا مش هاتشوفوا مني غير وساخه الودان واللسان والجزمة".

واختتم: أبويا خط أحمر وخلي بالكو أنا ولا بخاف ولابيهمني واللي عارفني عارف كويس الكلام ده ولما هاتقفل محدشششش هايعرف يعمل معايا حاجة...أبويا لا".

وتفاعل الجمهور مع ما قاله فلوكس، وقالوا إن الفنان فاروق واحد من أمهر الفنانين العرب والتاریخ يشهد له، مشيرين إلى أنهم منذ الصغر حتى الآن يشاهدون أفلامه ومسلسلاته ويا جبل ما تهزك العاصفة حتی لو کانت قویة".