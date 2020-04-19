عرض أوبريت "أنت أقوى" لأول مرة على الهرم الأكبر وسط حضور إعلامي ضخم

عُرض أوبريت "أنت أقوى" والذي يشارك فيه أمير الطرب العربي صابر الرباعي، لأول مرة على الهرم الأكبر، أحد أبرز المعالم السياحية في مصر والعالم، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني الأضخم، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

ويضم الأوبريت نخبة من أهم رموز نجوم مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر حسني، الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، نجمة المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، والنجم وائل جسار، والذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة، الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي

وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.

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