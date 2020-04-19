القرار فيلم مصري قصير للتوعية من مخاطر فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: قدم عدد من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، فيلم قصير بعنوان "القرار" للتوعية من فيروس كورونا المستجد.

شارك في نهاية فيلم "القرار" عدد من الفنانين والإعلاميين وهم إنجي علي، إبرهيم عيسى، نداء شرارة، محمد علي رزق، يارا الجندي، مروان قدري، جيهان عبد الله، عمرو عبد العزيز، سارة النجار، ومحمد عبدالسيد.

"القرار" بطولة كل من آية عاطف، ومي عبد اللطيف، وياسمين خطاب، وعمر شريف بدر، ومحمد كامل، وأزياء ياسمين عادل، وأغنية الفيلم "حمل تيقيل" كلمات آيه عاطف، غناء والحان إسلام فهمي، وتوزيع وهندسة صوت د.أحمد المليجي، وكمنجات زياد صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، فكرة وقصة آية عاطف، وتصوير وإخراج عمرو آدم.

وقالت بطلة الفيلم آية عاطف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "إحنا بجد تعبنا في الفيلم ده أكتر مما أي حد يتخيل... صورنا في ظروف صعبة جداً... وكل حاجة كانت ضدنا... لكنني كنت مؤمنة طول الوقت باللي بنعمله... فكرة بسيطة نفذناها أنا وأصحابي اللي مؤمنين بيها وقدمناها بأبسط شكل ممكن... أتمنى توصلكوا وتصدقوها زيّنا... وشكراً لكل النجوم اللي دعموا الفكرة بوجودهم معانا".

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أما غنية الفيلم فهي بعنوان "حمل تقيل" من كلمات آية عاطف، وغناء وألحان إسلام فهمي، وتوزيع أحمد المليجي.

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