شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا ربيع.. دانا حمدان تقلد السندريلا فى أغنية فيلم"أميرة حبى أنا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع احتفالات الربيع وشم النسيم، تقمصت الفنانة دانا حمدان، شخصية النجمة الراحلة السندريلا سعاد حسنى، فى أغنية "الدنيا ربيع" التى غنتها فى فيلم "أميرة حبى أنا".

@danahamdan7 ##الدنيا_ ربيع ##سعاد_حسني ##دانا_حمدان♬ الصوت الأصلي - reemleb

وظهرت دانا، فى فيديو جديد عبر حسابها على "تيك توك – tik tok"، وهى تقلد السندريلا فى أغنية "الدنيا ربيع"، وارتدت فستانا أحمر اللون مشابها للفستان التى ارتدته سعاد حسنى فى تصوير الأغنية.

من ناحية أخرى، وجهت الفنانة دانا حمدان رسالة لشقيقتها ميس حمدان، وذلك من خلال حسابها على "انستجرام"، حيث أكدت أن ميس موهوبة ومجتهدة وتستحق أفضل مما هى عليه الآن.

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دانا نشرت فيديو من جلسة التصوير الأخيرة لميس حمدان، حينما تقمصت شخصية "الجوكر"، وخضعت لجلسة تصوير نشرتها عبر حسابها.

ميس قالت تعليقا على الفيديو، "انا عارفة ان ناس كتير حتقول إن اللى بكتبه علشان هى أختي، بس أنا فعلا من أشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو أكبر بكتير وأنا واثقة تماما إن اليوم دا جاى وقريب جدا . أنت مبدعة ومتعددة المواهب انسانة مجتهدة وهيجى اليوم اللى الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لان دا مقامك وقيمتك الى تستحقيها"

وكانت النجمتان ميس حمدان وشقيقتها الأخرى مى سليم، قد استعرضتا مواهبهما الفنية فى مقطع فيديو ساخر جديد، نشرته شقيقتهما الثالثة دانا حمدان، عبر صفحتها على إنستجرام، حيث يعد هذا الفيديو هو الثانى لمى وشقيقتها اللائى يظهرن فيه بملابس رسمية رجالية وهما يرقصان، ورغم أن الفيديو الأول جمع مى سليم وشقيقاتها ميس ودانا، إلا أن الفيديو الجديد لم تظهر فيه دانا حمدان، التى كانت تقف وراء الكاميرا لتصوير شقيقاتها.

مى سليم وميس حمدان، التقطتا مقطع الفيديو الجديد، بفلتر ألوان "أبيض وأسود"، ورددت الفنانتان كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى مصطفى شوقى، لكنهما ردد الكلمات بطريقة الملولوجات، وقالتا جزء من الأغنية، وهو "على فين العزم إن شاالله؟!.. وإيه اللى قطعلك نومة؟.. ده لولاش الستر من الله مكانتش قامت لك قومة"، وقد حظى الفيديو بأكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة واحدة.