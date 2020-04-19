شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يمثل العرب فى حفل "عالم واحد".. ويؤكد:قمة السعادة والفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى الحفل العالمي "عالم واحد معا فى المنزل"، والذى شارك به عدد كبير من النجوم والمشاهير حول العالم، لدعم متضرري فيروس كورونا، حيث نشر صورته خلال البث المباشر للحفل من منزله، معلقا :" خطوة أخرى من خطوات النجاح بعيون أكثر من ٧٠٠ ألف، وما زال الطموح أكبر ".



حسين الجسميد

وقال فى منشور آخر :"قمة السعادة والفخر أن أمثّل بلدي الإمارات والخليج والوطن العربي الحبيب أمام العالم في هذا البث الموحّد من بيتي.. ومن أجل الإنسانية ومستقبلها.. زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم.. والحمد لله ".

و حققت أغنية النجم الإماراتى حسين الجسمى " متّحدين ومتحدّين " 100 ألف مشاهدة فقط في الأسبوع الأول من طرحها، ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأطلقت منظمة الصحة العالمية، بثا مباشرا، على صفحتها الرسمية على فيسبوك لحفل موسيقى يضم نخبة من أكبر الأسماء الفنية بعنوان "عالم واحد: معاً فى المنزل"، لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامنى للاستجابة بجائحة كورونا.

وجمع هذا الحفل الافتراضي، الذي نظمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الدعوة العالمية Global Citizen، الأشخاص المتضررين من جائحة فيروس كورونا، لاتخاذ إجراءات مفيدة لحماية الصحة، ودعم الاستجابة العالمية لفيروس كورونا "COVID-19"، كما أحتفلت ودعمت العاملين في مجال الرعاية الصحية الشجعان الذين يقومون بأعمال منقذة للحياة فى الخطوط الأمامية.

و قامت ليدي جاجا، برعاية الحدث التاريخي الذي استمر لعدة ساعات، والذي شارك فيه أكثر من 70 فنانًا وتم بثه في جميع أنحاء العالم ، وجمع 127.9 مليون دولار (469.7 مليون درهم ) للمساعدة في جهود إنقاذ الحياة لمحاربة فيروس كورونا .