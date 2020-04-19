شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد القيامة..وإدوارد: إن شاء الله الأزمة تخلص ونفرح كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد القيامة المجيد، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، وكتب الفنان خالد سليم عبر حسابه بموقع "تويتر" :"عيد قيامة مجيد .. كل سنة وكل اخواتي وحبايبي بخير وصحة وسعادة".



خالد سليم

كما كتب الفنان حكيم :" "كل سنة والأخوة المسيحيين بخير وسعادة بمناسبة عيد القيامة ، ربنا يديم علينا الأعياد واحنا مع بعض في أمن وسلام ومحبة ".



حكيم

في حين احتفل الفنان إدوارد بالعيد، متمنية أن تمر الأيام الحالية لكي تعود الاحتفالات من جديد بسبب أزمة كورونا التى منعت أى مظاهر للأحتفال، حيث كتب عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :" عيد سعيد علينا وعليكم . . وان شاء الله الازمة اللي احنا فيها تخلص قريب ونفرح كلنا".

Advertisements



ادوارد

يشار إلى أن الفنان إدوارد انتهى من تصوير أغنية جديدة تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "رايحة لصحباتاتى"، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث كانت بداية عودته للساحة الفنية من خلال عدة كليبات غنائية، ومن ثم إتجه للتمثيل، ومن مفارقات الكليب، أنه يجمعه بابنته "ماريا"، التى تخوض أولى تجاربها الغنائية.

من ناحية أخري يشارك ادوارد في رمضان المقبل بـ 3 مسلسلات، الأول مسلسل "البرنس"، هو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

ويشارك إدوارد أيضا في مسلسل "الفتوة" من بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

والمسلسل الثالث هو "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.