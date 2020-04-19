شكرا لقرائتكم خبر عن ميريهان حسين:" عيد قيامة مجيد لأصحابى واخواتنا المسيحيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ميريهان حسين، على تهنئة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"عيد قيامة مجيد لأصحابي واخواتنا المسيحيين كل سنة وانتو طيبين وكل سنة واحنا بخير بمناسبة شم النسيم ربنا يجعلها ايام خير علينا و نستقبل شهر رمضان المبارك بصحة و تفاؤل كل سنة وانتوا طيبين".

وتعشق الفنانة ميريهان حسين، تقمص الشخصيات و تقليدهم بطريقة طريفة، حيث تحول شكلها بالمكياج إللى الشخصية التي تؤديها، وقد تقمصت من قبل شخصية انجلينا جولى في فيلم Maleficent ، أما أمس تقصمت ميريهان شخصية النجمة فيفى عبده، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت ميرهان في الفيديو مرتدية جلابية من اللون الأبيض، مثل فيفى عبده بالظبط وباروكة شعر أسود طويل، مرتدية نفس ألوان "الاكسسورات، التي ترتديها الفنانة فيفي عبده وقلدت رقصتها بالظبط.

ولم تكتفى الفنانة ميريهان حسين بتقليد الراقصة الاستعراضية فيفي عبده برقصتها فقط، فشاركت بمقطع فيديو آخر وهي تقوم بتقليد طريقتها الشهيرة في الكلام قائلة "عايز اقول لكل الى بيكرهوني وبيحقدوا عليا، هديك 5 أقلام على وشك، عشان انت بتكرهني".

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وكان أخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.