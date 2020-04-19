شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود وأحمد السعدنى يتنزهان على أغنية "الدنيا ريشة في هوا" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر داود على صفحته انستجرام بخاصية الاستورى فيديو ظهر فيه مع السعدني وهما يقودان كل واحد منهما دراجته الهوائية ويستمتعان بالتنزهه في شوارع "الكومباوند"، مع حفاظهما على التباعد الاجتماعي بينهما، ووضع داود أغنية "الدنيا ريشة في هوا" لتكون كالموسيقى التصويرية لمشهد قيادتهما للدراجة.

يشار إلى أن أحمد داوود يشارك في دراما رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى ويجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، سيناريو وحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربيني، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

وكانت آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.