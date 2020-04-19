شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار عن أوبريت إنت أقوى": مشاركتى شرف لى ورسالة إلى الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب اللبناني وائل جسار عن مشاركته في أوبريت "إنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة أمس السبت وقال لـ"الخليج 365"، ان مشاركته في هذا الأوبريت كانت شرف له لأنه واجب عليه وواجب على انسانيته، والفنان لديه رسالة في مسيرته الفنية وليس فقط الغناء بالشكل الرومانسى، ولكن حينما يكون هناك أي أزمة تحدث لابد أن يشارك، والموضوع إنساني بحت وحينما نمر بها تكون الرسالة وطنية أو إجتماعية أو إنسانية، وفكرة الأوبريت على الأمل فكان لابد أن أشارك به وأكون منضم معهم، والحمد لله نجاحه كان سريع جدا والجميع يتحدث عنه ووصل صوتنا ورسالتنا والمغزى من الموضوع ليست الشهرة على حساب الإنسانية ولكن هناك واجب علينا لابد أن نوفيه، وكما قلنا فى الأوبريت "أنت الأقوى والإنسان سر الحياة".

يذكر أن الأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والمطربة سميره سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي. كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان

وتمنى الفنان وائل جسار، من المواطنين جميعاً أن يلتزموا المنازل وألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى، وتابع: "منذ أكثر من شهر لم أخرج من المنزل.. وأتمنى من الناس ألا تخرج من البيوت، الفيروس فتك بالبشرية بشكل كبير، ولكن ربنا يقوينا.. وفى النهاية أزمة وستزول ولكنه ليس مزحة".

وأكد "جسار"، أن الوضع خطير جداً ولكن لابد أن يكون لدينا أمل بأن الغد سيكون أفضل، وتابع: "أهل البيت طالما على قلب واحد لا يكون هناك ملل من الجلوس فى المنزل".