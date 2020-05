شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فيكتوريا وديفيد بيكهام قبل بدء التون جون استعراضه بـ "One World"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أمس النجمة العالمية و مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام و زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام و هم اثنين من أهم وأشهر المشاهير البريطانيين ظهرا معا في حفل "One World: Together at Home " الذي أقيم أمس و ضم عدد هائل من نجوم العالم .



فقد أكد الزوجان انهم يشعران حاليا بحالة من الامتنان وذلك لإتاحة الفرصة لهما لقضاء بعض الوقت معا كعائلة خلال فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و جاء هذا التصريح قبل دقائق معدودة من تقديم النجم العالمي التون جون استعراضه الغنائي من منزله ضمن الفعاليات و الذي ظهر وهو يعزف علي البيانو و يغني من حديقة منزله .



أيضا من بين النجوم البريطانيين الذين قدموا استعراضات لا تصدق بـ " One World: Together at Home " كان النجم العالمي بول مكارتني عضو فريق البيتلز في المقدمة و الذي تذكر والدته و أشاد أيضا بها و هي تدعي " ماري " و التي عملت ممرضة خلال الحرب العالمية الثانية.

و أشار ديفيد بيكهام متحدثا من منزله الموجود في كوتسولدز: " انه من الرائع الانضمام إليكم في هذا الحدث المذهل ، إذا كان هناك أي استفادة من هذا الموقف ، فعليك قضاء الوقت مع العائلة ولهذا فإننا ممتنون "، و استكمل " نحن نعلم أن هناك أشخاص يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامتنا جميعا ، ونريد أن ننضم إليكم جميعا لتوجيه الشكر الجزيل لهم ".



