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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فيكتوريا وديفيد بيكهام قبل بدء التون جون استعراضه بـ "One World"..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت أمس النجمة العالمية و مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام و زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام و هم اثنين من أهم وأشهر المشاهير البريطانيين ظهرا معا في حفل "One World: Together at Home " الذي أقيم أمس و ضم عدد هائل من نجوم العالم .
فيكتوريا و ديفيد
فقد أكد الزوجان انهم يشعران حاليا بحالة من الامتنان وذلك لإتاحة الفرصة لهما لقضاء بعض الوقت معا كعائلة خلال فترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و جاء هذا التصريح قبل دقائق معدودة من تقديم النجم العالمي التون جون استعراضه الغنائي من منزله ضمن الفعاليات و الذي ظهر وهو يعزف علي البيانو و يغني من حديقة منزله .
التون جون
أيضا من بين النجوم البريطانيين الذين قدموا استعراضات لا تصدق بـ " One World: Together at Home " كان النجم العالمي بول مكارتني عضو فريق البيتلز في المقدمة و الذي تذكر والدته و أشاد أيضا بها و هي تدعي " ماري " و التي عملت ممرضة خلال الحرب العالمية الثانية.
و أشار ديفيد بيكهام متحدثا من منزله الموجود في كوتسولدز: " انه من الرائع الانضمام إليكم في هذا الحدث المذهل ، إذا كان هناك أي استفادة من هذا الموقف ، فعليك قضاء الوقت مع العائلة ولهذا فإننا ممتنون "، و استكمل " نحن نعلم أن هناك أشخاص يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامتنا جميعا ، ونريد أن ننضم إليكم جميعا لتوجيه الشكر الجزيل لهم ".
بول ماكرتني
بول ماكرتني
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