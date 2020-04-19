شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى رسالة لنفسها: "حلولة .. أنتٍ قوية متبصيش وراكى خليكي متفائلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة حلا شيحة رسالة أمل لنفسها، حيث أكدت علي أهمية عدم النظر للأشياء التي تبث طاقة سلبية لها، والتركيز فى مستقبلها، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، تعليقا علي صورة جديدة لها :"حلولة.. مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك.. خليكي متأكدة من حاجة واحدة بس انك قوية".



حلا شيحة

وتابعت :"علشان القوة من ربنا دايماً و اللي جواكي مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكي يعرفه غير اللي خلقك.. خليكي واثقة إن بكرة أحلي و أجمل و الأهم كل الحاجات اللي بتديكي طاقة سلبية ارميها ورا ظهرك و متبصيش وراكي خليكي متفائلة.. صباح التفائل ".

و تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا بديكور فيلا بالمعادى، مع بطلة العمل حيث تجسد دور شقيقة يسرا وتعمل طبيبة ويكون هناك الكثير من المفاجآت ستكشفها حلقات المسلسل.

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وكانت حلا شيحة صرحت لـ"الخليج 365"، قائلة: "أشعر أن تلك الخطوة نقلة كبيرة وأتمنى النجاح فيها لأنني أقدم بالفعل عملاً مختلفاً، ومتأكدة أنه سينال إعجاب الجمهور"، وأكدت أنها تطمح أن تُحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.

"خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، عبير صبري، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.