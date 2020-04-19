فيديو| شيماء سيف تحذر ريهام سعيد: "مالكيش دعوة بيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت تصريحات الإعلامية ريهام سعيد الأخيرة جدلا كبيرا بشأن حديثها عن الفنانة شيماء سيف، والفنانة إنجي وجدان، بعدما قالت "لو خسوا مش هيشتغلوا".

ونشرت شيماء سيف مقطع فيديو لتصريحات ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه ريهام: "إنجي وجدان مش ممكن تكون مبسوطة كدا لأن هي لو خست مش هتشتغل، زي مثلا لو شيماء سيف خست".

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ومزجت شيماء سيف الفيديو بمقطع آخر ردًا على كلام ريهام، وظهر فيه سيدة تقول: "شكرا ليكي يا أم حمودة، أنا مش باكل من تلاجة أبوكي، لما أكون باكل من تلاجة أبوكي أبقي قولي أنا تخنتي ولا خسيتي، دا موضوع ما يخصكيش، تمام".

وعلقت شيماء سيف على الفيديو: "ملكيش دعوة بيا انا بالذات، وبعدين ما إنتي خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي".

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎