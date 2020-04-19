محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا، عبر موقع "إنستجرام"، صورة تهنئة للأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وعلق الحساب الرسمي على الصورة: "حبايبي وإخواتي كل سنة وإحنا طيبين وفي محبة وسلام دائما مع بعض سند وعزوة وإيد وحدة، عيد القيامة المجيد".
وتخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد"، الذي تغير اسمه من "دهب عيرة" بطولة حلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر "دائما مع بعض سند وعزوة".. يسرا تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.