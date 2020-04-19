"دائما مع بعض سند وعزوة".. يسرا تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا، عبر موقع "إنستجرام"، صورة تهنئة للأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعلق الحساب الرسمي على الصورة: "حبايبي وإخواتي كل سنة وإحنا طيبين وفي محبة وسلام دائما مع بعض سند وعزوة وإيد وحدة، عيد القيامة المجيد".

وتخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد"، الذي تغير اسمه من "دهب عيرة" بطولة حلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.