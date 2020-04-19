طرح "بوسترات" مسلسل "القمر أخر الدنيا" لبشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت المنتجة شيرين مجدي الملصقات الدعائية الرسمية الخاصة بمسلسلها "القمر أخر الدنيا"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، على قنوات النهار وروتانا و صدي البلد وlbc.

وقامت شركة "مون لايت" لرباب إبراهيم بتصميم مجموعة من الملصقات الجماعية، التي تضم جميع أبطال العمل وتصميمات أخرى لكل ممثل من أبطال العمل، على أن يتم طرحها قريبا .

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي. "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميره عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.