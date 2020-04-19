ريهام حجاج تكشف عن برومو جديد لمسلسل "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ريهام حجاج عن برومو جديد لمسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام: "البرومو الجديد، لما كنا صغيرين".

Advertisements

‏‎تدور الأحداث في إطار تشويقي، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

ووصل عدد مشاهدات البرومو الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين" خلال يومين 9.5 مليون مشاهدة، على صفحة العمل بموقع "فيسبوك".

‏‎"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.