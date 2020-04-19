حلا شيحة في رسالة لنفسها: "خليكي متأكدة إنك قوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كتبت الفنانة حلا شيحة رسالة تحدثت فيها إلى نفسها، مؤكدة أنها مرت بظروف صعبة، لكنها ما زالت قوية.

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلقت حلا على الصورة: "حلولة.. مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك، خليكي متأكدة من حاجة واحدة بس انك قوية، علشان القوة من ربنا دايماً واللي جواكي مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكي يعرفه غير اللي خلقك، خليكي واثقة ان بكرا أحلى وأجمل والأهم كل الحاجات اللي بتديكي طاقة سلبية ارميها ورا ظهرك و متبصيش وراكي خليكي متفائلة، صباح التفاؤل".

وتخوض حلا شيحة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيانة عهد"، الذي تغير اسمه من "دهب عيرة" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، وعدد من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عادل.

وعلى جانب آخر، تنتظر حلا شيحة، استئناف تصوير فيلمها السينمائي الجديد "مش أنا" والذي يجمعها بالفنان تامر حسني.