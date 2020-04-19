محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب تامر عاشور صورة له من طفولته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق عاشور على الصورة: "مش هتكلم كتير". واحيا المطرب تامر عاشور حفلا "أونلاين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وذلك في 27 مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور ينشر صورة من طفولته: "مش هتكلم كتير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.